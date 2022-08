Ils attendent la pluie en Corse

Les autorités corses viennent d'annoncer qu'il ne restait plus 25 jours de stock d'eau avant épuisement dans certaines régions. Jean Digiacomo, maraîcher, voit jour après jour le fleuve baisser. Sa pompe d'irrigation a du mal à rester en service. L'arrosage ne se fait que la nuit : "si le fleuve continue à baisser, ça va être compliqué". Pour Jean-André Mameli, éleveur, les complications ont déjà commencé. Les brebis ne peuvent plus paitre, le stock de foin diminue à vue d’œil. En effet, les sols y sont secs voire brulés et la rivière qui traverse la propriété est presque tarie. Face à la situation, tout le monde attend de la pluie et des orages. Depuis trois soirs, dans la vallée du Taravo (Corse-du-Sud), on a même lancé des processions, à chaque fois devant une fontaine qui coule pour demander au Seigneur un coup de pouce du ciel. Météo France, lui, prévoit dans les prochaines heures des orages. Par ailleurs, les restrictions pour les usagers qui ne sont pas agriculteurs sont renforcées. Tout contrevenant s'expose à une amende de 1 500 euros. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon