Ils conçoivent vos objets de l'été

En les voyant sur l'eau, on pense peut-être que ce sont deux touristes passionnés de la planche wing foil, en goguette au large de la Rochelle (Charente-Maritime). Cela ne se voit pas tout de suite, mais en réalité, Lisa Lheureux, ingénieure produit chez Decathlon, et Grégoire Hembert, chef de produit chez Decathlon, travaillent. Leur bureau se trouve juste à côté, en bord de mer. Decathlon, la grande marque française, s'est installée à Rochelle, il y a trois ans. C'est la première fois que nous filmons l'un de ses laboratoires. Ils sont ici quarante à concevoir nos objets de l'été. Notamment la planche qu'on a vue sur l'eau. Il n'est pas encore disponible en magasin. L'idée est à chaque fois d'éprouver les prototypes pour les améliorer. Par exemple, le gilet de sauvetage doit répondre aux normes mondiales. Un test a été réalisé plus de cent fois. Dans la pièce d'à côté, c'est assez étonnant, car c'est une veste de skipper qui est examinée. Une fois validés, les produits seront ensuite vendus dans le monde entier et adaptés au pays. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, N. Clerc