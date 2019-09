Ils consacrent leurs vacances à restaurer un château

Le château de Coucy, construit au XIIIème siècle, a été en grande partie dynamitée par les Allemands en 1917. Depuis 1981, il est reconstruit et son chantier de restauration accueille chaque été près de deux cents bénévoles. Ces derniers viennent parfois de très loin pour des stages de restauration du patrimoine, une véritable aventure humaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.