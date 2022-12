Ils embarquent à la dernière minute pour une finale de rêve

Charles de Gaulle et les supporters français sont déjà en forme. Près de 170 chanceux ont embarqué pour le dernier avion pour le Qatar. Le décollage est prévu à cinq heures. Certains n’ont pas du tout couché. Dans leurs bagages, ces inconditionnels n’ont pas oublié de glisser les indispensables du bon supporter. Pour certains, cette finale est une aventure qui se vit en famille. Pour réaliser ce rêve, ils ont pu compter sur un avion spécifiquement prévu pour la finale où il y aura que des supporters français. Mais cela a un coût : entre 2 200 et 2 400 euros pour le vol et la place au stade. À peine le match terminé, les supporters reprendront l’avion pour revenir en France. Les voyageurs sont partagés entre la tentation du repos et l’envie de profiter de chaque seconde pendant cet aller-retour express. L’expédition n’est pas sans risque. L’avion a décollé avec trois heures de retard, mais à bord tous espèrent arriver à l’heure pour le coup d’envoi de la finale. TF1 | Reportage J. Maviert, L. Lassalle