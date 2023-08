Ils nous font découvrir l'Auvergne

Il est impossible d'oublier ce qu'Alice m'a réservé lors de ma venue à Montpellier, de l'eau, du soleil, un peu d'ombre et surtout de très jolis souvenirs. Cette fois, elle qui me rejoint à Clermont-Ferrand. Direction donc le Puy-de-Dôme, un volcan synonyme de repère pour tous les habitants du département. Pour accéder au sommet, on a le choix entre 40 minutes de marche ou une montée plus facile en train panoramique. Les premiers paysages de la Chaîne des Puys se découvrent, avant d'atteindre le sommet à 1 465 m d'altitude. Portée par les vents, Alice va survoler une partie des 80 volcans, classés en 2018 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et a priori, elle devrait s'en souvenir. Le temps de reprendre ses esprits, nous sommes partis en direction du département du Cantal. À Neuvéglise-sur-Truyère, la coopérative laitière est une institution. Première étape, changement de tenue, avant de pouvoir suivre Alain dans une cave qui abrite à peu près 1 200 fromages. Vingt-cinq producteurs y laissent affiner leurs fromages entre deux et onze mois. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Bacot, C. Olive