Ils ont décidé de se passer de chauffage

Dans cette maison mal isolée, la seule source de chaleur est celle du feu de cheminée dans le salon. Cette femme et ses enfants n’ont pas attendu l’envolée du prix du fioul, pour s’interdire d’utiliser la chaudière dans la cave. Elle branche un petit radiateur électrique à l’étage, une demi-heure par jour maximum dans la chambre de ses filles. Dans ce quartier populaire de Metz (Moselle), nous rencontrons une autre femme qui vit dans le même logement depuis 40 ans. Elle y vit sans utiliser le moindre chauffage, pour ne pas exploser son budget. En Moselle, les factures d’énergie qui dévorent le budget, ce n’est pas nouveau. En revanche, l’ampleur des appels au secours et la gravité de la situation, c’est du jamais-vu. Dans ce petit village, voici la maison de Michel. Avec ses 250 m², il n’y a pas de chauffage à l’intérieur. L’unique source de chaleur pour toute la maison, c’est un poêle dans la cuisine. Alimenter par des bûches, pour un budget annuel minime. Pour les personnes les plus précaires, la mairie du village organise des distributions gratuites de bois. TF1 | Reportage F.X. Ménage, S. Humblot