Ils ont dû évacuer leur immeuble précipitamment

Hagards, les habitants de la rue Tivoli ont eu juste le temps de sortir de chez eux avec le strict nécessaire. Évacués en pleine nuit, juste après l'explosion de l'immeuble. Plusieurs dizaines d'habitants évacués, qui ont été pris en charge par le SAMU ou les marins-pompiers, ont pris la direction d'une école ouverte en urgence. Et ce dimanche matin, même scénario, le périmètre de sécurité s'étend alors que le deuxième immeuble vient de s'effondrer en partie. La mairie décide d'évacuer les habitants des rues adjacentes. Certains ont eu le temps de prendre quelques affaires. Pour regrouper les occupants, deux écoles et un gymnase ont été ouverts. Un convoi sous l'œil médusé des habitants du quartier. Sous le choc, ils ont encore du mal à réaliser. C'est l'angoisse après la catastrophe. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Une trentaine d'immeubles ont été évacués dans ce quartier animé et familial en plein centre-ville de Marseille. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara