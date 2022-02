Ils résistent à la montée des eaux

À Lège-Cap-Ferret, une bande de terre entre le bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique, l'érosion est jusqu'à quinze fois plus forte que sur le reste de la côte. Selon les prédictions de l'État, cette commune du Sud-Ouest de la France aurait dû disparaître il y a plusieurs années déjà, mais un homme a fait mentir les prévisions. Depuis 30 ans, Benoît Bartherotte déverse sa fortune dans l'océan, des tonnes de pierres chaque jour. "Cette année, la pointe s'est allongée de 60 mètres, pendant que partout ailleurs on recule", précise le constructeur de la digue de la pointe du Cap-Ferret. Tant qu'il continuera à entretenir sa digue, sa maison et celles de ses riches voisins, menacées par l'océan il y a 30 ans, seront hors de danger. Avec son ouvrage de 450 mètres de long, il a stoppé l'érosion et capte des tonnes de sable grâce au courant marin. Résultat, 60 mètres de plage en plus il y a un an, 120 mètres en tout aujourd'hui. TF1 | Reportage M Brossard, V. Brossard