Ils restaurent les œuvres miraculées de Notre-Dame

À quatre sur un échafaudage, ces restauratrices remettent en état depuis six mois, l'un des grands formats de Notre-Dame. Sur une toile, la cicatrice ne se voit plus qu'avec une lampe à ultraviolet. Dans cet entrepôt de la région parisienne, 22 toiles attendent un check-up complet. Les plus grandes font quatre mètres sur cinq. On les appelle les "Mays de Notre-Dame". Des peintures de grands maîtres, rescapés de l'incendie. Certaines étaient pourtant accrochées dans le cœur, tout près du brasier, d'autres dans les nefs latérales. Elles ont été salies, mais aucune n'a été brûlée. Sorti de la pénombre de la cathédrale, leur restauration s'est imposée comme une évidence, car le temps avait fini par altérer leur visibilité. C'est aussi l'occasion de renforcer les toiles en lin et de redorer les cadres en bois. Les tableaux retrouveront ensuite le chemin de la cathédrale, comme d'autres œuvres jusque-là, méconnues du grand public. C'est le cas de ce tapis aux dimensions exceptionnelles, sorti uniquement pour les grandes occasions. Il est restauré à la manufacture des Gobelins, là où il a été fabriqué en 1825. Le public devrait pouvoir admirer la richesse de ces motifs et de ces couleurs, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame, prévue en 2024. TF1 | Reportage C. Auberger, J. F. Drouillet. E. Coppo