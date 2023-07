Ils se préparent, et c'est dur !

Heureusement qu'il y a des barrières, car malgré des carrures plutôt galbées, nos Bleus n'auraient sans doute pas résisté à l'engouement précoce qui les accompagne depuis deux semaines. "La fatigue, elle est oubliée. On est vraiment content de voir tout ce monde-là", affirme Charles Ollivon. La fatigue dont il parle, la voici : une préparation physique à faire ployer les plus solides colosses du pays. Mais pour prouver sa valeur, interdiction de rester dans l'ombre. Et quand on termine un exercice, évidemment, ça s'arrose. Forcément, plus les joueurs se donnent, plus leurs fans les ovationnent. Lui, c'est Jonathan Danty, trois-quarts centre. "Il est trop bien. Je l'adore", lance une jeune admiratrice. Didier Deschamps, deux fois vainqueur d'une autre Coupe du monde, est moins démonstratif, mais très attentif. "J'aime bien leur slogan Uni pour un rêve. C'est bien de rêver, mais il faut tout faire pour qu'il se réalise", explique le sélectionneur. À Monaco, terre princière, tout le rugby français espère, sans le dire, un futur couronnement. TF1 | Reportage S. Millenvoye, M Dupont, F.C. Geroult