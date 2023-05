Ils soignent et redonnent espoir aux enfants

Dans ce service de pédopsychiatrie, une centaine d'enfants et d'adolescents en souffrance sont hospitalisés. Voilà deux mois et demi que Vadim vit ici. Ces journées passées ensemble sont ponctuées par des soins, des ateliers pour reprendre confiance en soi et des échanges permanents avec les éducateurs. Une prise en charge de tous les instants dans des locaux vieillissants, dont les jeunes patients s’accommodent plus tôt. "Ça peut vite être compliqué pour eux à vivre, surtout pour les patients qui nécessitent d'être isolés", explique l'infirmier Enzo Daboval. D'où le projet du professeur David Cohen : déménager son service dans une nouvelle structure plus moderne. D'ailleurs, la modernité a déjà fait son entrée dans l'école de l'hôpital avec ce nouveau pensionnaire. Il s'agit d'un robot qui permet par exemple d'aider les enfants à améliorer leurs écritures. Séances photos dans la cour de l'hôpital. Bientôt grâce à l'artiste JR connu pour ses collages géants, les visages des patients et des soignants s'afficheront sur les murs de l'établissement. TF1 | Reportage C. Bayle, K. Betun