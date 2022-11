Ils traquent les pilleurs d'antiquités

Un service de police très particulier nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Sa mission est d'enquêter sur les vols d'œuvre d'art et de démanteler des réseaux de trafiquants. Ils nous ont permis d'accéder à une pièce minuscule. Dans des cartons se cachent des trésors venus du monde entier. Parmi leurs dernières prises les plus spectaculaires, un bas-relief découpé sur une pyramide d'Égypte ou un buste romain dérobé dans une cité antique. Une très belle prise pour les policiers, dans un marché où il est extrêmement difficile de retracer l'origine de ces antiquités. Et les réseaux criminels l'ont bien compris. Ils profitent des guerres ou de l'instabilité politique pour piller les sites archéologiques avant de revendre ce patrimoine à prix d'or dans les galeries et les maisons de ventes les plus prestigieuses. Nous sommes à l'école du Louvre, Morgan Belzic est archéologue, mais surtout enquêteur. Quand il n'enseigne pas, il épluche les catalogues de ventes pour retrouver les pièces dérobées qui réapparaissent illégalement sur le marché de l'art. Comme un statut libyen vendu aux enchères en 2016 à Londres. TF1 | Reportage A. Bourdarias, R. Maillochon, Q. Trigodet