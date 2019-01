Les images impressionnantes de l’explosion rue de Trévise à Paris

Une puissante explosion s’est produite dans le IXe arrondissement de Paris ce samedi 12 janvier 2019, aux alentours de neuf heures. Le bilan fait état d’au moins trois morts, dont deux sapeurs-pompiers et une touriste espagnole, ainsi que dix blessés graves. À l’origine du drame, une fuite de gaz dans une boulangerie. Les images tournées par les témoins juste après la déflagration sont impressionnantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.