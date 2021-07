"Imersion", des matériels de plongée entièrement Made in France

C'est une marque qui invite à mettre la tête sous l'eau. "Imersion" habille les plongeurs depuis 35 ans. Apnée, chasse sous-marine ou plongée en bouteille, des activités sportives au contact de la nature. Tous les produits sont conçus à Thiers (Puy-de-Dôme), au milieu des volcans d'Auvergne. L'entreprise fabrique plus de 5 000 paires de palmes par an. Tout se fait à partir d'un moule spécial de chausson, créé il y a plus de dix ans. Ne pas dépendre des usines asiatiques et maîtriser la fabrication de bout en bout sont des atouts, les carnets de commandes sont pleins. En 2021, les commandes ont augmenté de 20%, un record. C'est le cas pour ces palmes en carbone, assemblées à la main. Autre produit phare, les arbalètes de chasse. Il y a seize modèles différents, seize mécanismes maîtrisés du bout des doigts par Pascale Peysson, qui travaille ici depuis 30 ans. Chaque année, 20 000 arbalètes sortent de ces lieux. L'entreprise compte 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires avec deux tiers de la production destinée à l'exportation.