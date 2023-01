Imitation : comment trouver la voix

De Nikos Aliagas à Didier Deschamps sans oublier Chantal Ladesou, il imite dans son spectacle 90 personnalités. Un répertoire qui fait de Marc-Antoine Le Bret l'un des imitateurs les plus doués de sa génération. Il a un don sûrement, mais être imitateur, c'est aussi beaucoup de travail. Des centaines d'heures de visionnage pour cerner le timbre et les spécificités de chacune des voix. Avec Vincent Cassel, il copie aussi ses postures et ses attitudes. Mais que serait l'imitation sans la moquerie ? Dans son spectacle, il n'épargne personne. De Jean-Claude Van Damme au célèbre personnage de film Jeff Tuche, tout le monde en prend pour son grade. Écrire ces blagues, c'est le travail de Romain, l'auteur de Marc-Antoine Le Bret. Son objectif ce jour-là, se moquer du président de la République et d'une nouvelle mesure visant à interdire l'alcool pendant la chasse. Résultat sur scène quelques heures plus tard. Et oui, il ne suffit pas d'imiter, de se moquer. Dans le milieu de l'humour, il faut aussi savoir oser. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher