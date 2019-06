Immersion : Airbus forme ses bacheliers

Il ne reste plus que neuf jours avant le début des examens du baccalauréat. Certains candidats sont beaucoup plus sereins que d'autres. À Toulouse par exemple, ceux du lycée Airbus savent déjà qu'ils n'auront aucun mal à trouver du travail. En effet, 80% de ces élèves intégreront le constructeur d'avions après le bac, tandis que d'autres poursuivent leurs études en BTS aéronautique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.