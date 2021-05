Immersion avec la Patrouille de France, les chevaliers du ciel

Il est difficile de ne pas se laisser embarquer parce qu’ils appellent leur musique presque planante. Alors que dans leurs têtes, ils ont déjà quitté terre. Concentrés à l’extrême sur leurs gestes et les ordres de leur chef d’orchestre, ils exécuteront une fois de plus pendant leur vol. Les voilà dans leurs bulles. Ces huit pilotes et un remplaçant de la Patrouille de France n’ont plus qu’à rejoindre leurs avions. Et pas besoin de faire le tour, tout est déjà prêt, vérifié par leurs mécaniciens attitrés. À bord de leurs Alpha Jet, parfois trois mètres seulement séparent leurs ailes. Ces pilotes de chasse rodés aux théâtres de guerre, ont dû repartir de zéro pour maîtriser ces acrobaties, ces figures spectaculaires. Pour tout public ce jour-là, un autre pilote doté d’un miroir pour les guider. Cette démonstration d’une quarantaine de minutes, ils la travaillent inlassablement depuis octobre dernier, à raison de deux vols par jour. Seul un œil averti peut encore détecter des imperfections comme sur cette figure de fusée. Dès leur atterrissage, chacun de leur vol est analysé. Le leader réunit son équipe au pied d’un avion pour débriefer à chaud. Et il faut tenir la cadence, ajouter à cela une heure et demie de sport par jour avec un programme sur mesure.Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.