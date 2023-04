Immersion avec les gendarmes du PSIG en intervention

Il est 22 heures à la caserne de Palaiseau. Les gendarmes du PSIG commencent à s'équiper. Leur mission va se prolonger jusqu'à quatre heures du matin. C'est à l'armurerie que l'on mesure l'étendue des missions du peloton. Des armements individuels et puis, dans chaque véhicule, des types d'armes de calibre militaire. C'est l'heure du premier brief de la nuit pour six des gendarmes, dont une femme de 25 ans. À l'esprit, l'attaque dont ces collègues de l'Allier ont été la cible. Le quotidien du peloton : des interpellations difficiles, comme celle-ci. Cette fois, il s'agit d'un exercice. Un individu est retranché avec son fusil, tandis que le peloton se déploie pour boucler l'immeuble. La colonne s'engage à l'intérieur du bâtiment pour tenter de maîtriser l'homme armé. Nous retrouvons les gendarmes pour leur nuit d'intervention. Deux équipages en véhicules banalisés, la surveillance de voies publiques parfois, mais aussi les délits routiers. Au loin, le vrombissement d'un moteur de voiture. L'intervention suivante se déroule dans un parking de grande surface et nous poursuivons cette expérience avec eux. TF1 | Reportage G. Bellec, F. Maillard