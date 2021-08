Immersion avec les requins des Bahamas : le grand frisson

C’est un animal puissant qui domine les autres espèces marines. Le requin de récif mesure trois mètres de long. Pour aller à sa rencontre, nous devons prendre le large et jeter l’ancre à 20 kilomètres des côtes. À un endroit, à première vue, perdu dans l'Océan Atlantique, c’est en fait le couloir de migration des requins. Rapidement, ils sont une trentaine à tournoyer autour du bateau. Une présence silencieuse obsédante. Pour aller les nourrir au fond de la mer, nous devons enfiler une cotte de maille. Nous descendons à douze mètres de profondeur. Cette zone sableuse est l’endroit choisi pour les nourrir. Ils sont une trentaine autour de nous. Dans la boîte de notre guide : une dizaine de morceaux de poissons locaux. Ils ont été lavés pour éviter le sang dans l’eau, pour ne pas exciter les requins. Nourrir les requins dans leur milieu naturel ne s’improvise pas. Les plongeurs sont invités à regarder le guide à distance, comme ici, sur cette épave. Bras croisés sur la poitrine, face à eux, requins nourrices et de récifs. 230 dollars pour vivre un grand frisson au milieu de ces animaux sauvages. Ces interactions avec l’homme sont réglementées. Une seule organisation est actuellement autorisée à donner à manger aux requins. Des animaux protégés ici depuis 2011 qui évoluent dans un sanctuaire maritime plus vaste que l’Hexagone, qui regroupe l’ensemble de l’archipel des Bahamas.