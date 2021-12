Immersion avec les secours en haute altitude

Ils n’ont pas une minute à perdre, les secouristes en montagne de Haute-Savoie doivent se rendre en urgence sur la station de La Clusaz. Une skieuse de 16 ans a fait une lourde chute. À bord de l’hélicoptère : un pilote, un mécanicien, deux pompiers et un gendarme. Il faut se poser à l’une des stations les plus fréquentées à cette période de l’année. L’opération est délicate. La victime a été mise en sécurité par les pisteurs. La prise en charge médicale peut commencer. Pas d’autres choix que de perfuser sur place, il faut impérativement la calmer avant les quinze minutes de vol jusqu’à l’hôpital. Avec l’arrivée des vacanciers et une population qui triple dans le département, les interventions comme celle-ci s’enchaînent. Dix vols par jour en moyenne, c’est quatre fois plus qu’en hors saison. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage S. Chevallereau, P. Rousset