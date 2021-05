Immersion dans le déplacement d’œuvres d’art, un transport à haut risque

Des pièces uniques au monde, fragiles et bien sûr, très chères. Transporter une œuvre d’art, c’est transporter un trésor. Qu’elle parcourt quelques kilomètres ou traverse un océan, chaque déplacement comporte des risques. Sous le vernis des plus belles expositions, découvrez l’envers du décor. Dans la vie d’un musée, c’est toujours un événement : prêter l’une de ses œuvres. Une toile du peintre français, Martin Barré, surgit des réserves. Depuis Villeneuve d'Ascq, près de Lille, elle sera transportée jusqu’à Paris. Pour la manipuler, des transporteurs spécialisés. Chacun de leurs gestes est mesuré. Le tableau sera transporté seul, dans un camion climatisé à 19 degrés. Lorsqu’elle voyage, les œuvres sont assurées d’un montant confidentiel correspondant à leur prix sur le marché. Pour celle-ci, plusieurs dizaines de milliers d’euros. Certains transports sont encore plus complexes. Pour les pièces les plus précieuses, il faut penser à tout pour éviter les braquages. La discrétion, le maître-mot des transporteurs d’œuvre. Que se passe-t-il quand l’œuvre à transporter pèse plus de quatre tonnes ? Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus