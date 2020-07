Immersion dans les coulisses des préparatifs du défilé du 14 juillet

Cette année, les effectifs des défilants du 14 juillet ont été divisés par deux et ils ne descendront pas les Champs-Élysées. Mais à part ces détails, la célébration de la fête nationale se rapprochera des autres, avec pour commencer, les répétitions. La plupart des militaires ont été mobilisés pendant la crise du Covid-19 lors de l'opération "Résilience". Au vu du contexte inhabituel, il a également fallu calculer les déplacements au centimètre près.