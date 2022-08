Immersion : la traque aux rodéos urbains

C'est lors d'une patrouille à pied dans ce quartier de Louvre où les habitants signalement régulièrement des rodéos urbains que le téléphone du lieutenant Thibault sonne. Depuis les airs, les yeux des pilotes ont repéré une moto à dix kilomètres d'ici. En quelques minutes, les gendarmes se rendent sur place. L'hélicoptère survole la zone et traque en temps réel le conducteur à deux roues. Le deux roues est retrouvé caché dans un petit chemin de campagne et l'hélicoptère, lui, reste en survol statique et transmet les toutes dernières informations aux gendarmes mobilisés au sol. Se sachant repéré, le pilote du deux roues a abandonné sa machine dans une fossée. Le moteur est encore chaud. Le but est de trouver le numéro de série de l'engin. En passant le numéro au fichier, les gendarmes apprênnent que la moto n'est pas signalée volée. Elle n'est pas non plus homologuée pour circuler sur toure. Les agents le savent, ils vienennt de réaliser une interpellation en flagrant déli de rodéo urdain. Les gendarmes ont pu compter sur un hélicoptère. Une aide précieuse, des yeux dans le ciel qui à 80 mètres d'altitude trasuent tous les délis des rodéos urbains. TF1 | Reportage R. Maillochon, N. Clerc