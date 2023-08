Immersion : le Titanic comme si vous y étiez !

Dans le grand escalier, prendre la pose et se rêver quelques instants en Kate Winslet. Aucun doute, le film "Titanic", longtemps le plus vu au monde, a gravé à jamais l’histoire de ce naufrage dans nos mémoires. Chaque exposition est un succès ; 4 000 visiteurs par jour pour celle-ci. Environ 260 objets sont présentés, tous présents sur l’épave du Titanic : un nécessaire de toilette, une veste Prince de Galles, ou encore une valise. C’est en avril 1912. Quatre jours après son départ triomphal, l’impensable a eu lieu au large de Terre-Neuve. Sa coque se fracasse contre un iceberg et sombre à 4 000 mètres de profondeur. Localisée en 1985, son épave livrera plus de 5 000 pièces. De quoi alimenter la passion des collectionneurs. Aymeric le Guisquet a attrapé le virus à quatorze ans. Sa pièce la plus précieuse est aussi la plus petite : une pièce de la coque du paquebot. Le Titanic est une histoire mythique, fascinante et tragique. Cette dernière reste la plus grande catastrophe maritime du XXe siècle. TF1 | Reportage C. Auberger, T. Valtat, N. Chiesa