Immersion : un photographe au coeur du brasier

"Le feu est très virulent. Il nous arrive très vite dessus. Le monstre, le diable... On le compare souvent à des choses terrifiantes. Sur ce feu-là, on peut dire qu'on a été en enfer", témoigne Matthieu Penz, pompier depuis 20 ans. En plus d'éteindre des feux, il enfile sa chasuble de photographe. Sa mission, c'est d'être au bon endroit, capturer les moments les plus forts. Il guette chaque information diffusée sur la fréquence des pompiers. Il nous confie vouloir raconter une histoire. Son histoire à travers chaque cliché qu'il prend parfois au péril de sa vie. "On s'est retrouvés prostrés derrière les camions à genoux parce qu'on avait des flammes dessus, on avait des flammes dessous. C'est une vision d'horreur. J'ai grandi dans ce milieu-là", explique-t-il. Après avoir passé dix jours sur le front, ce jeune père de famille réalise à peine ce qu'il vient de vivre. Car c'est aussi pour les générations futures qu'il prend ces risques, pour leur laisser une trace. Il reçoit des messages de soutien qui lui permettent, malgré la fatigue, de tenir le coup. Mais, ne lui dites surtout pas que les pompiers sont des héros ! "On n'a pas de cape. On n'a pas de super-pouvoir. On a juste nos bras, nos jambes et un appareil photo", souligne-t-il. TF1 | Reportage A. Basar, S. Iorgulescu