Immersion dans une école de cascadeurs

Qu'il pleuve ou qu'il neige, les cascadeurs doivent être à l'aise par tous les temps. On ne les voit jamais, pourtant ce sont eux qui rendent les films d'action spectaculaires. Nos reporters se sont rendus en région parisienne pour visiter l'une des meilleures écoles de cascade du monde. Elle propose une formation qui s'étale sur cinq ans avec quinze stages intensifs, et qui se solde par l'obtention d'un diplôme reconnu par la profession. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.