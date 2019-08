Immersion : une journée aux urgences de Marseille

Dans l'Hexagone, l'été est loin d'avoir calmé la mobilisation des urgentistes, débutée en mars 2019 en région parisienne. La grève gagne désormais tout le pays. D'après le collectif à l'origine du mouvement, 217 services sont mobilisés. Le personnel est à bout. On estime à 800 le nombre de postes vacants dans le secteur. Immersion 24 heures aux urgences de l'hôpital de la Timone à Marseille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.