Immeuble effondré à Miami : où en sont les recherches des disparus ?

Les images sont glaçantes. Au moins quatre personnes sont décédées et de nombreuses autres sont portées disparues après l’effondrement partiel d’un immeuble résidentiel de douze étages dans la ville de Surfside, à Miami Beach, en Floride. Le mystère reste entier. La proximité avec l'océan a-t-elle fragilisé le sol de l'édifice ? Une étude en 2020 démontre que l'immeuble s'est affaissé. Mais il est pour l'instant impossible d'établir un lien avec la catastrophe. La priorité reste de trouver des survivants. Pour cela, les secours ont prévu de ne pas s'arrêter la nuit prochaine. Depuis trente-six heures, ils sont à pied d'œuvre pour sortir les derniers disparus. Pour l'instant, ils sont au nombre de 159 selon la mairie de Miami. Mais, ce n'est pas un bilan définitif. Ces 159 personnes manquent simplement à l'appel de leurs familles. Elles n'ont pas répondu au téléphone. Elles étaient supposées vivre dans cet immeuble qui s'est écroulé jeudi soir vers une heure et demie du matin. Évidemment, la structure est toujours très bancale. Et l'opération de secours est très dangereuse. Ce qui compte aujourd'hui, c'est surtout le temps. Il faut se battre contre le temps car plus il passe, plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. De plus, l'annonce de gros orages cet après-midi à Miami ne va pas faciliter le travail des secours.