Immeuble effondré à Miami : un mince espoir de retrouver des survivants

L'espoir est infime de les retrouver vivants. Ce sont les visages des portés disparus dans l’effondrement d’un condo en Floride. Les proches, au troisième jour de recherche, veulent croire au miracle. Les secouristes ont en fait les plus grandes peines du monde à fouiller ces centaines de tonnes de gravats. L'incendie qui s'est déclaré sous les ruines du bâtiment rend toute progression périlleuse. "Il y a des crevasses, des poches d'air et des moyens de les atteindre. Mais maintenant, on essaie de stabiliser la situation car il y a trop de fumées", évoque Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade (États-Unis). Mais l'effroi a laissé la place à l'incompréhension. Douze étages ont disparu en quelques secondes. Comment se fait-il qu'un immeuble datant de 1981 ait pu s'effondrer sur lui-même sans signes avant-coureurs ? Diverses explications ont été avancées. Pour Patrick Coulombel, cofondateur de l'ONG "Architectes de l'urgence", c'est souvent une conjonction de facteurs qui peut expliquer une telle catastrophe. "Ça peut être aussi un vieillissement prématuré de la structure notamment sur la qualité du béton, sur celle des aciers, sur le fait qu'on soit aussi avec des impacts très fréquents dus à la proximité de l'océan. Et on est en zone cyclonique. Donc, on est balayé très fréquemment par à la fois des vents très forts, mais aussi une atmosphère marine qui peut engendrer une corrosion des aciers", martèle ce spécialiste. Parallèlement aux opérations de secours, les autorités annoncent ce samedi soir qu'un audit est lancé sur la fiabilité des immeubles voisins de même conception dont les habitants ont tous été évacués.