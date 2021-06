Immeuble effondré : l'interminable attente à Miami

L’heure est au recueillement sur la plage de Miami, en Floride. Les proches des disparus, eux, ne perdent pas espoir. Irene est à la recherche de sa tante Maria, 70 ans dans deux semaines. "J’ai parlé avec elle mercredi soir (...) Quelques heures après, l’immeuble s’effondrait", témoigne-t-elle. L’émotion est aussi palpable dans un bâtiment public de la ville. C’est sur place que les premières listes des disparus ont été affichées. Depuis, les dons s’accumulent, d’autant que toute la ville se mobilise. Le deuxième étage d’un hôtel de luxe a été transformé en centre de crise. Il faut rassurer les familles, les informer des dernières avancées. "On n’a pas le choix. Il faut être patient et essayer d’aller de l’avant", affirme celle qu nous avons abordée. La patience et l’espoir permettent de supporter l’attente. Depuis trois jours, les secours se battent pour retrouver les disparus. Les opérations continuent, mais un incendie s’est déclaré vendredi et il ne facilite pas le travail des secours. Plus le temps passe et moins les chances sont grandes de trouver des survivants.