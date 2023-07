Immeuble incendié dans le Rhône, la galère du relogement

Chaque jour, des débris sont encore extraits de l'immeuble. Les façades témoignent des violences de l'incendie. Dimanche dernier, vers sept heures du matin, Inès Labidi a été réveillée en urgence par une voisine. Elle a juste le temps de quitter son appartement. Depuis, elle dort dans le camion de son mari qui est routier. L'incendie a été provoqué par un feu de poubelle. Un adolescent de 16 ans a été interpellé et a reconnu les faits. Il n'y a eu que des blessés légers. La quarantaine de familles évacuées dépend maintenant de la prise en charge des assurances. Farid Rezigui vient d'obtenir une aide supplémentaire. La solidarité s'organise. En mairie, les sinistrés bénéficient de dons de vêtements, de nourritures et de produits de première nécessité. Il faut gérer une situation de crise. Les solutions temporaires d'hébergement sont trouvées au jour le jour, à l'hôtel, dans la famille ou chez des amis. Les relogements durables n'interviendront que dans un second temps. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Thizy