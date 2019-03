Immeuble incendié près des Champs-Élysées : ils ont échappé au pire

Les violences survenues samedi 16 mars à Paris lors de l'"acte 18" des Gilets jaunes ne se sont pas limitées aux dégradations matérielles. On a évité le pire dans un immeuble incendié près des Champs-Élysées. Une mère et ses enfants ont été évacués in extremis. Une histoire qui a marqué les esprits comme l'ont constaté nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.