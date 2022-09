Immeubles de bureau : comment réduire la facture énergétique ?

Des bureaux vides, une cantine désertée, mais éclairée en pleine nuit... Des images choquantes à l'heure où le prix de l'électricité s'envole. Alors pour améliorer la consommation d'énergie du quartier d'affaires, il y a d'abord les gestes du quotidien. "Au bureau, on éteint nos ordinateurs alors qu'avant, on les laissait en veille. Après la lumière, si on peut ne pas l'allumer, avoir la lumière du jour, voilà", témoigne une dame. "Il n'y a plus personne, les gens sont majoritairement en télétravail", "on éteint tout avant de partir, les écrans, la lumière", ajoutent deux jeunes hommes. Et justement, de plus en plus de tours surveillent de très près leur dépense énergétique. Cet outil par exemple permet de savoir exactement ce qui est gaspillé comme l'explique Vincent Bryant, co-fondateur de Deepki. "Grâce à ce type de logiciel, on est capable de détecter sur un étage donné par exemple les éclairages qui fonctionnent la nuit alors qu'ils ne devraient pas ou encore des systèmes de ventilation qui démarrent trop tôt le matin", indique-t-il. En effectuant cet ajustement, la consommation d'énergie diminue déjà de 30%. L'enjeu dans ce quartier d'affaires, c'est la construction de bâtiments plus respectueux de l'environnement et la rénovation des anciennes tours. La tour Aurore par exemple, termine tout juste ses travaux ce qui lui a permis d'améliorer très nettement son bilan énergétique. La tour initiale, la plus ancienne de la Défense, c'est aussi modernisé l'année dernière. Le bilan carbone de la Défense, selon les dernières études, est équivalent à celui d'une ville de plus de 130 000 habitants, une ville comme Annecy. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. De Maistre, G. Vuitton