Immeubles effondrés à Lille : quelles explications ?

Dans la vidéo en tête de cet article, voyez le hall d'entrée de l'immeuble photographié seulement quelques heures avant de s'effondrer. Ce mur de briques menace de céder à tout moment. Ce sera le cas cinq heures plus tard. Comment expliquer cet effondrement ? Comment un mur porteur entre deux immeubles a ainsi pu s'écrouler ? La vétusté du bâtiment construit dans les années 1910 est-elle en cause ? Selon Patrick Coulombel, cofondateur de la fondation "Architectes de l'urgence, il y a clairement un problème d'entretien sur les bâtiments, des traces visibles de défaut d'entretien, des problèmes d'infiltration notamment à différents endroits. Ces éléments fragilisent la structure d'un immeuble. Des travaux étaient en cours comme le prouve l'échafaudage que l'on distingue dans les décombres. Le chantier est-il en cause ? Une enquête est ouverte. En attendant, une autre question se pose, celle de la sécurisation de la rue. Si l'immeuble menaçait de s'effondrer, pourquoi ne pas avoir bloqué les alentours ? Tout en évacuant les habitants, l'arrêté pris d'urgence dans la nuit du vendredi à samedi le permet. Tous les habitants des immeubles voisins ont été évacués. Et ce soir, l'accès à une partie de la rue est toujours bloqué. TF1 | Reportage C. Diwo, S. Jou