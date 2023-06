Immeubles effondrés : il n'y a pas de fatalité

L'écroulement a eu lieu il y a deux mois, en face de son lieu de travail, un immeuble de deux étages. Les témoins évoquent le bruit de craquement de mûrs entendus les jours précédents, il y avait quatre occupants. Le drame se produit en pleine nuit, à trois heures du matin, 80 sapeurs-pompiers, une vingtaine d'engins et plusieurs chiens capables de détecter des présences humaines sous les décombres. L'enquête est toujours en cours, pour comprendre pourquoi un tel bâtiment s’est écroulée. L'effondrement rappelle ce qui s'est passé à Lille, mais aussi à Bordeaux et à plusieurs reprises à Marseille. Dans toute la France, des milliers de logements menacent parce qu'ils sont trop fragiles. Nous sommes à Aubervilliers, juste à côté de Paris, un immeuble de 22 appartements toujours occupé, inquiète ses habitants. Les structures tiennent grâce à des solutions de secours. La façade est comme mutilée, le sol gondolé, mais ce n'est pas le plus grave. Une fois au dernier étage, le contrôle apporte de mauvaises nouvelles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta, C. Proust