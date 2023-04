Immeubles effondrés : le très difficile travail des secouristes

À l'étroit entre les immeubles, c'est à coup de pelleteuse que les secours arrachent les pans de mur qui menacent de s'effondrer. Une opération minutieuse pour déblayer les débris ou retirer les lourdes poutres qui sont déposées doucement en contrebas. Perchés sur un balcon, des pompiers arrosent les décombres. Un incendie fait rage depuis ce matin. Les restes des appartements et de leurs mobiliers se consument. La chaleur est trop intense pour s'approcher, alors les pompiers avancent pierre par pierre. "On inspecte chaque tas de gravats. Dès qu'on est sûr qu'il n'y a pas de victime à l'intérieur d'un tas de gravats, on le retire à la grue et ainsi de suite", précise le commandant Guy. Une intervention à haut risque. L'explosion initiale a fragilisé les bâtiments voisins, qui menacent à leur tour de s'effondrer. "Ce sont des opérations de secours délicates qui commencent. Trente-cinq véhicules de pompiers sont déployés partout autour de l'immeuble effondré. Et une centaine de marins-pompiers continuent de se relayer pour trouver d'éventuelles victimes", rapporte Jérôme Garro. TF1 | Reportage J. Garro A. Mersi Bakchich