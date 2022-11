Immeubles effondrés : un corps retrouvé dans les décombres

Toute la nuit, les 80 secouristes ont fouillé minutieusement les décombres. Aidés par six maîtres-chiens, ils découvrent et évacuent sur une civière, le corps d'un homme inanimé. Ce dimanche matin, la victime est identifiée. Il s'agit d'un médecin d'un centre hospitalier de Calais. Il avait passé la nuit dans un appartement prêté par des amis, au numéro 42 de la rue Pierre-Mauroy. Le bâtiment a été emporté par la chute de l'immeuble voisin. Il n'a pas été jugé menacé, donc pas évacué. À quelques numéros de là, les clients d'un hôtel apprennent la nouvelle avec émotion. Ce dimanche matin, la vie reprend sur une partie de la rue, pendant que les experts succèdent aux secouristes sur la zone du sinistre. Autour des deux immeubles effondrés, d'autres bâtiments pourraient être fragilisés. Les habitants ont été évacués et les commerçants attendent avec inquiétude. Pour le moment, une dizaine de personnes ont été relogées chez des proches ou à l'hôtel. Il leur faudra attendre encore plusieurs jours avant de savoir s'ils peuvent oui ou non rentrer chez eux. TF1 | Reportage L. Zajdela, V. Lamhaut, Z. Ajili