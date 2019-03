Imminence, la vache égérie du Salon de l'Agriculture 2019

Le Salon de l'Agriculture vient de fermer ses portes. En tout, 633 213 personnes l'ont visité. Autant de personnes qui auront croisé la route d'Imminence, la vache égérie de cet événement. Son plus grand souvenir restera son arrivée à Paris devant des dizaines de caméras. Son image était sur les billets d'entrée et les murs du salon. Imminence est désormais la vache la plus célèbre de l'Hexagone. À ses côtés, son éleveur est devenu l'ambassadeur de tous les agriculteurs. Le président de la République est même venu la voir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.