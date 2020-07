Immobilier : et si les grands ensembles revenaient en grâce ?

Dans les années 60, on les a appelés les grands ensembles. Ces logements collectifs dont certains sont devenus les symboles des banlieues avec une image souvent très négative. Pourtant, certains ont été particulièrement bien pensés à l'époque, et ils n'ont rien à envier aux logements neufs d'aujourd'hui. En terme d'espace et de confort, les constructions neuves ont régressé ces dernières années. Avec une moyenne de 71 mètres carrés par appartement, la France est bonne dernière en Europe en terme de superficie.