Immobilier : la réalité augmentée au secours des promoteurs

Une nouvelle application de réalité augmentée permet de scanner les appartements dans les rues. Le prix auquel ils se sont vendus apparaît instantanément. Un casque de réalité virtuelle permet aussi de visiter un logement qui n'a même pas encore été construit. Une technologie pour l'instant réservée à l'immobilier de luxe, mais des start-up et des promoteurs ont déjà pensé aux petits budgets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.