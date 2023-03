Immobilier : qui profite de la baisse des prix ?

Après plusieurs visites infructueuses, serait-ce enfin le bon appartement ? Autant d'éléments qui plaisent à Zinedine. Mais ce qui l'attire le plus, c'est le prix affiché du bien. Il aurait tort de s'en priver, 181.000 euros pour 62 m². En plein cœur de Nantes, il y a un an, le même appartement se vendait 230 000 euros, 30% de différence en douze mois, du jamais-vu. Vous vous dites sûrement que c'est le moment de faire une bonne affaire. Une chose est sûre, les propriétaires veulent vendre vite. Cela ne se limite pas à Nantes, les prix baissent partout dans le pays, -8% à Paris, Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) ou encore Toulouse (Occitanie), 5% de moins à Strasbourg (Grand Est) et jusqu'à 17% de baisse à Lille. Les acheteurs sont-ils en train de reprendre le pouvoir ? Pour en avoir le cœur net, nous avons pris rendez-vous pour une visite en plein Paris. Un deux-pièces de 32 m² vient d'être vendu, mais pas au montant souhaité par le propriétaire, 340 000 euros au lieu de 380 000 euros, 40 000 euros de gagné. Mais attention, si la négociation est possible, cette baisse de prix ne profite qu'à ceux qui ont de la trésorerie. Car en même temps, les taux d'intérêts ont doublé en un an, atteignant désormais plus de 3%. En clair, si vous comptez acheter, ne perdez pas de temps, les taux d'intérêts n'ont pas fini de grimper, ils devraient atteindre les 4% dès cet été. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Giraud, C. Souary