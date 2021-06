Immunité collective : encore 20 millions de Français à convaincre

Trente millions de Français sont désormais vaccinés. Un bon chiffre, mais encore insuffisant pour atteindre l’immunité collective. Pour ce faire, on estime qu’au moins 90 % de la population française de plus de 12 ans doit avoir reçu sa dose. Soit environ 52 millions de personnes. Or, au-delà d’un certain seuil, plus la campagne vaccinale avance, plus elle semble ralentir. En effet, les scientifiques constatent que les Français ne se bousculent plus au portillon. Selon Thomas Devlaeminck, membre de CovidTracker et Vite Ma Dose, l’épidémie régresse dans l’Hexagone et cela engendre une crainte moins importante sur ce virus. La preuve, sur Doctolyb, il est devenu beaucoup plus facile de réserver sa place pour se faire vacciner. Ce ralentissement est déjà visible dans des pays qui nous devancent en termes de chiffre. Si un Américain sur deux est vacciné, en Israël, c’est plus encore. Mais dans les deux cas, la courbe des injections après une franche montée s’est affaissée sans avoir atteint le stade de l’immunité collective. La raison, les réticents, pas pressés, ou carrément les hostiles qu’il faut aussi convaincre. D’après le Docteur Martin Blachier, médecin de santé publique, épidémiologiste, ce n’est pas l’immunité collective de l’ensemble des Français qu’il faut viser, mais 100 % de vaccination pour les plus fragiles. Un objectif beaucoup plus facile à réaliser selon lui.