Immunité pour le Covid-19 : comment ça marche ?

Quand on parle de l'immunité, on parle de tout le mécanisme de défense de l'organisme vis-à-vis des agents pathogènes. Ainsi, il existe deux types de réactions immunitaires. La première concerne l'immunité innée ou immédiate, qui se déclenche dès la présence d'un agent étranger. La deuxième est appelée réaction immunitaire adaptative. Celle-ci est spécifique de l'agent infectieux tel que le Covid-19, qui va activer les lymphocytes B. Comment ces derniers fonctionnent-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.