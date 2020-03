Impact de la crise sanitaire sur les marchés d’intérêts nationaux

Le marché d'intérêt national de la métropole lilloise, le deuxième de France, vit depuis quelques jours très au ralenti. Les livraisons sont totalement à l'arrêt. Seuls les maraîchers travaillent encore un peu. Le gâchis est important, notamment depuis l'annonce de la fin des marchés ouverts un peu partout dans l'Hexagone. Le marché a perdu 40% de chiffre d'affaires et ce n'est peut-être que le début.