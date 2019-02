Importation : la viande étrangère est-elle bien contrôlée ?

La transparence et la traçabilité au niveau de la viande semblent s'être imposée dans l'Union européenne. Mais les données ne sont pas toujours précises, sauf pour l'Hexagone. Chez nous, les normes sont très strictes. Des vétérinaires mandatés par l'État par interviennent régulièrement dans les abattoirs pour contrôler l'hygiène et les procédures de mise à mort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.