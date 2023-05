Impossible d'acheter un billet : pourquoi les trains sont toujours bondés

Dans la vidéo en tête de cet article, si Michael attend dans cette rue son covoiturage, c'est qu'il n'a trouvé aucun billet de train pour ce week-end. C'est la première fois, selon lui, qu'il n'arrive pas à trouver un train en quatre ans. Nous avons fait le test ce vendredi sur le site de la SNCF, sans grand succès. Depuis Paris pour Bordeaux, Montpellier ou encore Rennes, tout est complet. Les lignes sont complètement saturées. Et tous les grands axes ont été pris d'assaut. Plus de deux millions de voyageurs ont réservé des billets ce week-end. Le mieux qu'on puisse espérer est une place qui se libère à la dernière minute. C'est le cas pour Paris-Marseille. En revanche, il faut y mettre le prix, 168 euros l'aller. Ce manque de place dans les trains est un problème qui s'est répété durant tous les ponts du mois de mai. Et c'est avant tout un souci d'ordre matériel. Actuellement, 350 rames de TGV circulent. D'après les experts, pour répondre à la demande grandissante, il faudrait augmenter le nombre total de places disponibles de 20 %. Ce qui semble impossible dans l'immédiat faute d'investissement ces dernières années. En attendant les investissements annoncés par l'État d'ici 2040, la SNCF attend de nouveaux trains plus grands : les TGV M, ils seront livrés au mieux à la fin de l'année 2024. TF1 | Reportage N. Robertson, P. Marcellin