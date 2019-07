Impôts : combien allez-vous économiser ?

Avec les pieds dans le sable ou dans l'eau, les impôts ne sont pas vraiment la préoccupation du moment. Et bien, les vacanciers devraient y songer, car ils donnent lieu à une bonne nouvelle pour une fois. Le ministère des Comptes publics vient de mettre en place son simulateur de baisse d'impôts. Simple à utiliser, il permet de connaître immédiatement combien allez-vous économiser l'année prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.