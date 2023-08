Impôts, taxes : allez-vous payer plus ?

Lorsqu'on parle de budget de l'État, deux phrases reviennent très souvent : les caisses sont vides et le pays croule sous la dette. L'année prochaine, allez-vous être mis à contribution ? En coulisses, un député nous confie :"on ne peut pas parler de hausse d'impôts, mais dans les faits oui, il y aura bien des mesures qui vont impacter le pouvoir d'achat". À commencer par le domaine de la santé. L'exécutif envisage d'augmenter la franchise que vous payez en pharmacie et la participation versée à chaque consultation. Elle pourrait être doublée, de 50 centimes à un euro pour les médicaments et de un à deux euros chez le médecin. L'économie espérée par l'État est d'un milliard d'euros par an. Une mesure pas très populaire, le gouvernement en a bien conscience. Ça va grogner c'est sûr, mais il faut bien que chacun comprenne que quand on ne paie rien à la pharmacie, il y en a parfois pour 200 euros pour l’État. Autre secteur mis à contribution, les transports. Le gouvernement veut taxer plus fortement les sociétés d'autoroute. Mais les automobilistes en paieront-ils la facture au péage ? Impossible assure l'exécutif, les prix sont encadrés par l'État. Une taxe sur les billets d'avion pourrait également voir le jour. On parle de quelques euros pour la classe économique et peut-être beaucoup plus pour les autres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Pocry, S. Vignon