Impression 3D : pourquoi les grandes enseignes s'y convertissent ?

L'impression 3D s'est particulièrement distinguée pendant l'épidémie de coronavirus. En effet, les imprimantes 3D ont été d'un grand secours dans les hôpitaux, améliorant notamment le confort des patients et parfois même des soignants. Cette technologie est en train de s'imposer dans l'industrie. Elle n'en est d'ailleurs qu'à ses débuts avec un potentiel qui donne le vertige. Dans notre pays, le marché de l'impression 3D est estimé à 500 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.