Imprimerie nationale : des papiers d'identité haute sécurité

Le lieu de travail de Vincent Doyen ne paie pas de mine vu de l'extérieur. Mais lorsqu'il pénètre derrière ces murs de l'Imprimerie nationale, il endosse une responsabilité énorme au cœur d'un des sites de production les plus sensibles de France. Nos passeports, nos cartes d'identité, nos permis de conduire ou encore nos certificats d'immatriculation sont produits sous sa supervision. Le produit qui requiert le plus d'attention est sans doute la nouvelle carte nationale d'identité. Née il y a moins d'un an avec son format réduit et son concentré de nanotechnologie. Imbriqués en différentes couches, de multiples éléments de sécurité y sont superposés : puce électronique, éléments optiques, encre spéciale. Et pour accéder aux salles de fabrication, les procédures de sécurité sont dignes d'une centrale nucléaire. L'Imprimerie nationale a donc bien changé. Il est loin le temps des vieilles presses remontant au XVIe siècle. Parmi ses spécialités, il y a ces hologrammes dont l'IN maîtrise si bien la confection. Sur les cinq sites de l'Imprimerie nationale en France, un lui est spécifiquement consacré, à Bussy-St-Georges en région parisienne. Là non plus, rien n'indique à l'extérieur à quel point le lieu est stratégique. Cette expertise dans la conception des signatures optiques présentes dans les documents d'identité mais aussi les billets de banque est pourtant très enviée par des pays étrangers. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1| Reportage M. Scott, P. Lormant, S. Humblot